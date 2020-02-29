Lastik botlarla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçiyorlar



Semih ÇALIŞKANİdris TİFTİKCİCan EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin hareketliliği sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından göçmenler, bu ülkeye geçebilmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler, Yunanistan tarafına geçiyor. Geçişlerin artması üzerine Yunan askerleri nehrin karşı tarafında önlem almaya başladı. Yunan askerleri, sık sık ses bombası atıp, uyarı anonsları yaparak, göçmenlerin nehri geçmesini engellemeye çalışıyor.

NEHİRDE MAHSUR KALDILAR

İçinde bir göçmen ailenin bulunduğu lastik bot, Meriç Nehri'nde kuma saplandı. Mahsur kalan aile, Türkiye tarafından başka bir botla bölgeye gidenler tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Nehir kıyısında Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda göçmen bekleyişlerini sürdürürken, Yunan askerleri ise güvenlik önlemlerini artırıyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Semih ÇALIŞKANİdris TİFTİKCİCan EROK-Resul ORUÇOĞLU

2020-02-29 12:34:59



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