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Habertürk
Yastayız

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

DHA


YARALANAN GÖÇMENLER OLDU
Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-02-29 15:14:05

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