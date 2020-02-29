Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

1 milyon kibriti bir araya getirip ateşe verdi!

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YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-02-29 15:14:05



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