Edirne’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Edirne’nin Uzunköprü, ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uzunköprü – Edirne karayolunda meydana geldi. 34 BH 1268 plakalı otomobil, 22 RF 799 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ters dönerek durdu. Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ilkokul öğrencisi S.T.S olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uzunköprü – Edirne karayolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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