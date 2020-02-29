Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi



Semih ÇALIŞKANİdris TİFTİKCİCan EROKResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)-YUNAN askerleri, Meriç nehri üzerinden lastik botla ülkelerine geçen 2 Afgan göçmeni darp ederek, aynı bota bindirip zorla geri gönderdi.

Yunanistan'ın, Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla buradan geçiş yapamayan göçmenler, ülkeye Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla geçiyor. İstanbul'dan geldikleri Edirne'de sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehrinden Yunanistan´a geçen 2 Afganistan uyruklu göçmen, askerler tarafından yakalandı. Yunan askerleri tarafından darp edildiklerini söyleyen 2 göçmen, sonra üzerlerindeki kıyafet ile paralarının da alındığını, zorla bota bindirilip, Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattı.

Göçmenlerden birinin omzunda darp izleri bulunurken, diğerinin ise pantolonsuz olduğu görüldü. İki gündür yemek yemediklerini söyleyen göçmenlere, diğer göçmenler yanlarında bulunan kıyafetleri verdi.

HAVAYA ATEŞ AÇIYORLAR

Göçmenlerin, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçişleri devam ediyor. Bir göçmen, çantasıyla Meriç Nehri'nin sığ bölgesinden yürüyerek Yunanistan'a geçti. Botlarla geçenleri ise Yunan askerleri kovalarken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açtıkları duyuldu. Askerlerin, yakaladığı göçmenleri ağaçların arasında oturtup, başlarında bekledikleri görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Semih ÇALIŞKANİdris TİFTİKCİCan EROK-Resul ORUÇOĞLU

2020-02-29 17:05:44



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