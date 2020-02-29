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Yunanistan’dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale Tel örgüleri aşmaya çalışan göçmenlere sert müdahale

İHA

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.
İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı. İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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