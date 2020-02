İpsala Sınır Kapısı'nda, göçmen yoğunluğu

Ali Can ZERAYMehmet YİRUNÜnsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Avrupa'ya geçmek için gelen göçmenler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda göçmen, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp, battaniyeler sarılarak, ısınmaya çalıştı. Bazı göçmenler ise uyku tulumlarına girerek, uyudu. Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlere evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek, ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren göçmenler, amaçlarının Yunanistan'a geçerek, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu söyledi.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Öte yandan sınır kapısı önünde bekleyen 2 göçmen grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Çıkan kavga, diğer mültecilerinde araya girmesiyle sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL

2020-02-29 21:05:00



