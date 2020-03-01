Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (2)

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI
Edirne'de, bu sabah geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğle saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, (DHA)-
2020-03-01 13:08:36
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