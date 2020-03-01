Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GAZLI MÜDAHALE

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale, göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, (DHA)-

2020-03-01 15:21:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.