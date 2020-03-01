Yunan askerleri Meriç Nehri’ne jiletli tel çekti

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Yunanistan, Meriç Nehri’nde göçmenlerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tel çekti.

Tükiye’nin sınır kapılarından geçecek göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Edirne’den binlerce göçmen Yunanistan’a geçti. Göçmenler şuan geçiş noktası olarak en çok Meriç Nehri'ni kullanıyor. Göçmenlerin geçişine engel olmak isteyen Yunanistan askerleri ise nehir kıyılarına jiletli tel çekmeye başladı.

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