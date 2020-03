Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/EDİRNE (DHA)YUNANİSTAN'a geçtikten sonra yakalanan ve askerler tarafından darp edilip, üzerindeki para, kıyafet ve telefonları alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afgan Alizade ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Ailenin kızları Sarah Alizade(14), "Yunan askerleri babam ve ağabeyimi çok dövdüler. Yunan askerleri çok zalim" dedi.

Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin şartları her geçen gün zarlaşıyor. Soğuk hava ve yağmurla beraber yiyecek bulmakta da güçlük çeken göçmenler, kapıların bir an önce açılması umudu ile bekleyişlerini sürdürüyor. 8 aylık bebekleri ve en büyüğü 15 yaşında 4 çocuğu ile İstanbul'dan üç gün önce gelen Alizade ailesi, geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra üzerlerindeki para ve kıyafetlerini aldıktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildiler. Yunan askerlerini sert müdahalesine maruz kalan ailenin Türkçe bilen kızları Sarah Alizade yaşadıkları zorlu günleri DHA'ya anlattı.

'KARDEŞİM ÇOK KÜÇÜK, BEKLEMEK ÇOK ZOR'

Sarah Alizade, yağmurda ıslandıklarını 8 aylık kardeşiyle beklerken çok zorlandıklarını belirterek, "3 gündür dışarıdayız. Çok zor. Bizim için beklemek gerçekten çok zor. Kardeşime çok zor bakıyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada bilmiyorum. Önce karşıya geçtik. Sonra paramızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Geri gönderdiler. Şu an ne paramız var ne yiyecek yemeğimiz var" dedi.

Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla geldiklerini ifade eden Afgan Sarah Alizade, "Sınırı geçtikten sonra ağabeyimle babamı çok dövdüler. Paramızı aldılar. Şu an başka yere geçecek paramız kalmadı. Yunanlılar çok zalim. Perişan olduk. 3 gün oldu. Hava soğuk. Bazen yağmur yağıyor. Beklemek zorlaşıyor. Yanımızda sadece kıyafet getirdik. Çantamızda zaten başka hiçbir şey yoktu ama onları da elimizden aldılar. Annem hasta oldu. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKLER OLMASA AÇ KALMIŞTIK'

Afgan ailenin en büyük çocuğu Rıza Alizade de bekleyişlerinin çok zor geçtiğini dile getirip, "Bekleyişimiz çok zor geçiyor. Üç gündür buradayız yaşıyoruz ama ne kadar yaşanırsa o kadar yaşıyoruz. Türkler yardım etmese açlıktan ölecektik. Sıcak çorba ve ekmek dağıttılar Allah hepsinden razı olsun. Üstümüz ıslandı, annem hasta oldu. Kalbim ağrıyor diyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Daha fazla bekleyecek halimiz kalmadı" dedi.

'TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR'

Kendi imkanlarıyla sınırı geçen ancak karşılaştıkları sert müdahalenin ardından geri gönderilen Alizade ailesi bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti. Rıza Alizade, "Sınırdan bir şekilde geçip Yunanistan'a gittik ama bize çok kötü davrandılar. Oraya gidebilmek için 3 saat yürüdük. Gidince bizimle çok kötü konuştular. Her şeyimizi alıp bizi geri yolladılar. Telefonlarımızı, paramızı, yanımızdaki kıyafetlerimizi aldılar. O yüzden çok zor oldu. Gaz bombası attılar, nefessiz kaldık. Ateş ettiler bize. Çok korktuk. Babamı çok dövdüler. Bacağı şu an çok kötü duruma geldi. Yardım edilmezse daha da kötü olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR

2020-03-01 16:05:48



