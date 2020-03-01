(Görüntülü) Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

(Görüntülü) Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim

DHA

YUNANİSTAN'a geçtikten sonra yakalanan ve askerler tarafından darp edilip, üzerindeki para, kıyafet ve telefonları alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afgan Alizade ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Ailenin kızları Sarah Alizade(14), "Yunan askerleri babam ve ağabeyimi çok dövdüler. Yunan askerleri çok zalim" dedi.

YUNANİSTAN'a geçtikten sonra yakalanan ve askerler tarafından darp edilip, üzerindeki para, kıyafet ve telefonları alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afgan Alizade ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Ailenin kızları Sarah Alizade(14), "Yunan askerleri babam ve ağabeyimi çok dövdüler. Yunan askerleri çok zalim" dedi.
Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin şartları her geçen gün zarlaşıyor. Soğuk hava ve yağmurla beraber yiyecek bulmakta da güçlük çeken göçmenler, kapıların bir an önce açılması umudu ile bekleyişlerini sürdürüyor. 8 aylık bebekleri ve en büyüğü 15 yaşında 4 çocuğu ile İstanbul'dan üç gün önce gelen Alizade ailesi, geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra üzerlerindeki para ve kıyafetlerini aldıktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildiler. Yunan askerlerini sert müdahalesine maruz kalan ailenin Türkçe bilen kızları Sarah Alizade yaşadıkları zorlu günleri DHA'ya anlattı.
'KARDEŞİM ÇOK KÜÇÜK, BEKLEMEK ÇOK ZOR'
Sarah Alizade, yağmurda ıslandıklarını 8 aylık kardeşiyle beklerken çok zorlandıklarını belirterek, "3 gündür dışarıdayız. Çok zor. Bizim için beklemek gerçekten çok zor. Kardeşime çok zor bakıyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada bilmiyorum. Önce karşıya geçtik. Sonra paramızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Geri gönderdiler. Şu an ne paramız var ne yiyecek yemeğimiz var" dedi.
Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla geldiklerini ifade eden Afgan Sarah Alizade, "Sınırı geçtikten sonra ağabeyimle babamı çok dövdüler. Paramızı aldılar. Şu an başka yere geçecek paramız kalmadı. Yunanlılar çok zalim. Perişan olduk. 3 gün oldu. Hava soğuk. Bazen yağmur yağıyor. Beklemek zorlaşıyor.  Yanımızda sadece kıyafet getirdik. Çantamızda zaten başka hiçbir şey yoktu ama onları da elimizden aldılar. Annem hasta oldu. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.
'TÜRKLER OLMASA AÇ KALMIŞTIK'
Afgan ailenin en büyük çocuğu Rıza Alizade de bekleyişlerinin çok zor geçtiğini dile getirip, "Bekleyişimiz çok zor geçiyor. Üç gündür buradayız yaşıyoruz ama ne kadar yaşanırsa o kadar yaşıyoruz. Türkler yardım etmese açlıktan ölecektik. Sıcak çorba ve ekmek dağıttılar Allah hepsinden razı olsun. Üstümüz ıslandı, annem hasta oldu. Kalbim ağrıyor diyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Daha fazla bekleyecek halimiz kalmadı" dedi.
'TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR'
Kendi imkanlarıyla sınırı geçen ancak karşılaştıkları sert müdahalenin ardından geri gönderilen Alizade ailesi bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti. Rıza Alizade, "Sınırdan bir şekilde geçip Yunanistan'a gittik ama bize çok kötü davrandılar. Oraya gidebilmek için 3 saat yürüdük. Gidince bizimle çok kötü konuştular. Her şeyimizi alıp bizi geri yolladılar. Telefonlarımızı, paramızı, yanımızdaki kıyafetlerimizi aldılar. O yüzden çok zor oldu. Gaz bombası attılar, nefessiz kaldık. Ateş ettiler bize. Çok korktuk. Babamı çok dövdüler. Bacağı şu an çok kötü duruma geldi. Yardım edilmezse daha da kötü olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-01 16:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SP'li Çalışkan: 'Hemen Suriye'den çekilelim' sözünü doğru bulmuyoruz
YEREL HABERLER SP'li Çalışkan: 'Hemen Suriye'den çekilelim' sözünü ...
Tampon bölgede sıcak dakikalar Yunan askerleri, aralarında bebeklerin ve kadınların da olduğu mültecilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediyor
YEREL HABERLER Tampon bölgede sıcak dakikalar Yunan askerleri, ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -8
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -7 (AKTÜEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
YEREL HABERLER Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ...
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler ...
Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim
YEREL HABERLER Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan ...
(Görüntülü) Göçmenler gazlı müdahalenin etkilerini gidermek için ateş kokluyor-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göçmenler gazlı müdahalenin etkilerini ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -6
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) Göçmenler gazlı müdahalenin etkilerini gidermek için ateş kokuluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göçmenler gazlı müdahalenin etkilerini ...
(Görüntülü) Yunanistan'a geçen göçmenler, Avrupa'nın içine ilerliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan'a geçen göçmenler, Avrupa'nın ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -5
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR
(Görüntülü) (ÖZEL)SINIRDA BEKLEYEN GÖÇMEN ÇOCUKLARA AYAKKABI VE SÜT DAĞITTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL)SINIRDA BEKLEYEN GÖÇMEN ÇOCUKLARA ...
(Görüntülü) Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra ...
(Görüntülü) Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ...
(Görüntülü) EDİRNE PAZARKULE'DE GÖÇMENLERİN YEMEK SIRASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE PAZARKULE'DE GÖÇMENLERİN YEMEK ...
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISI YUNAN POLİSİNİN GÜVENLİK ÖNLEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISI YUNAN POLİSİNİN ...
(Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede ...
(Görüntülü) İpsala sınır kapısına göçmenlerin gelişi devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İpsala sınır kapısına göçmenlerin gelişi ...
(Görüntülü)  Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule?ye geçişler kapatıldı(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Göçmen yoğunluğunun yaşandığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X