GECE DE M\u00dcDAHALE ETT\u0130LERYunanistan \u0131n asker ve polisleri, ge\u00e7i\u015flere kapal\u0131 tutulan Pazarkule S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 \u00e7evresinde bulunan g\u00f6\u00e7menleri da\u011f\u0131tmak i\u00e7in g\u00fcn boyu TOMA dan g\u00fcnlerdir tampon b\u00f6lgede bekleyen aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n \u00fczerine tazyikli su, ses bombas\u0131, gaz bombas\u0131 ve biber gaz\u0131 ile m\u00fcdahale etti. Tampon b\u00f6lgesinin sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc olaylarda at\u0131lan gaz bombas\u0131 fi\u015feklerinden yaralananlar oldu. G\u00fcn boyu devam eden Yunan askerinin sert m\u00fcdahalesi havan\u0131n kararmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan da s\u00fcrd\u00fc.\u00a0M\u00fclteciler, Yunan askerlerinin g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesini azaltmak i\u00e7in tampon b\u00f6lgede ate\u015fler yakt\u0131. Yaralanan g\u00f6\u00e7menler ise sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan al\u0131narak\u00a0tedavi edildi. Yunan askerleri havan\u0131n kararmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tampon b\u00f6lgenin yan\u0131 s\u0131ra tel \u00f6rg\u00fclerin T\u00fcrkiye taraf\u0131nda bulunan m\u00fcltecilere TOMA ile m\u00fcdahalesini\u00a0s\u00fcrd\u00fc.\u00a0DHA-Genel T\u00fcrkiye-Edirne Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTA\u015e\/ED\u0130RNE, (DHA)-2020-03-01 20:49:16