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Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

DHA


Semih ÇALIŞKANMehmet YİRUNCan EROKResul ORUÇOĞLU/İPSALA (Edirne), (DHA)-YUNANİSTAN'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi düğün salonunun kapıları açıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.
Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçermeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.  
Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu. 
'NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ'
Afganistanlı Kadir Rahman, "Sınırdan gittik. Dört veya beş kilometre yürüdük. Sonra bizi yakaladılar. Kadın, erkek tanımadan bize işkence ettiler. Telefon ve paramızı aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bazılarının ayakkabılarını da aldılar. Aslında Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yunanistan'a geçmeden Avrupa'ya gidemeyiz. Bizim hayatımız kaymış. Hayatımızı şansa bırakıyoruz. Ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. Artık biz kendimize bir hayat kurmak istiyoruz. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için" dedi. 
KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE AVRUPA YOLUNDA 
İranlı bir göçmen ise köpeğiyle birlikte göç yolunda. Yunanistan'a geçmek için Yenikarpuzlu'da bekleyen göçmen köpeğiyle birlikte Avrupa'ya gideceği günü bekliyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Semih ÇALIŞKANMehmet YİRUNCan EROK-Resul ORUÇOĞLU
2020-03-01 21:46:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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