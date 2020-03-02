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Göçmenlerin İpsala´daki bekleyişi gece de devam etti

DHA


Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İPSALA(Edirne), (DHA)- AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, göçmenler gece soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan´a geçme umutlarını sürdüren göçmenler, havanın kararmasıyla birlikte soğuktan korunmak için yoğun çaba sarf ediyor. Aileler bebeklerini ve çocuklarını yorgan ve kıyafetlere sararak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı göçmenlerin ise ısınabilmek için geceyi ateş başında geçirdikleri görüldü.
ŞERİF RAHMİ: BU ŞEKİLDE YAŞAMAK ZOR
İpsala Sınır Kapısı´ndaki bekleyişinde 4´üncü gününü  geride bıraktığını söyleyen Afganistanlı Şerif Rahimi, gece olduğunda daha da zorlandıklarını belirtti. Rahimi, "Dört gündür buradayım. Karşıya üç kere geçtim. Oradan bizi geri gönderdiler. Burada çocuklar var, hava soğuk. Ekmek yok. Yunanistan´a gittiğimizde bizi dövüyorlar. Burada ailelerimiz ve çocuklarımız var. Hava gerçekten soğuk. Gecelerimiz zor geçiyor" diye konuştu.
`KAPILAR AÇILMADAN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"´
Sınırın diğer tarafına geçtiğinde Yunan askerlerinin yoğun müdahalesi ile karşılaştıklarını söyleyen Şerif Rahimi, özellikle küçük çocukların yaşananlardan çok etkilendiğini ifade etti. Rahimi, "Elimdeki ekmeği ben buradan buldum. Dört gündür hiçbir şey yemedim. Ben yemesem bir şey olmaz ama çocuklar da var. Küçükler var, aileler var. Tek isteğimiz var, yollar açılsın ve biz geçelim. Çocuklarımız beklerken hasta oldu. Biz o tarafa geçmek istiyoruz. On gün olsun, bir ay olsun biz buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Sonuna kadar biz buradayız. Kapılar açılmadan biz hiçbir yere gidemeyiz" diye konuştu.
ŞÜKRİYE ALİZADE: BEBEĞİM HASTA
Beş aylık bebeği ile İpsala Sınır Kapısı´nda 3 gündür bekleyen Şükriye Alizade, "Üç gündür buradayız. Bebeğim hasta, ben hastayım. Burada ekmek yok, su yok. Ben az Türkçe biliyorum ve bildiğim kadarıyla buradan sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi.
MUHAMMED RAHMANOĞLU: GECE GÜNDÜZDEN DAHA SOĞUK, DAHA ZOR
Gece gündüzden daha çok zorlandıklarını ve kapılar açılana kadar sınır kapılarını terk etmeyeceklerini belirten Afganistan kökenli Muhammed Rahmanoğlu, "Biz iki gün önce geldik. Burada soğukta kaldık ve kimse bize bakmıyor. Gece çok soğuk. Gündüzden çok daha soğuk, daha zor geçiyor. Karşıya geçtik ama mecbur kaldık ve buraya geri geldik. Yunanlılar telefonumuzu, çantamızı, paramızı aldı. Geri yolladılar. Bekliyoruz burada. Yunanistan´da temelli kalacak değiliz biz. Ama kapılar açılana kadar buradayız, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
GÜVEN YILDIZ: TÜRKLER YARDIMIMIZA KOŞUYOR
Şartların giderek zorlaştığını ve geceyi ateş yakarak geçirdiklerini ifade eden Güven Yıldız, "İki üç gün burada kaldık. Yunanistan´a geçtik, orada Yunanistan polisleri bizi yakaladı. Götürdü bir yere, pislik bir yerdi orası. Telefon, para, ekmek ve çantamızı aldılar. Geri bu tarafa geçirdiler. Zor durumdayız. Türk Polisi´nden ve Türk Kızılay´ından Allah razı olsun. Yardımımıza yetişiyorlar. Yemek, ekmek veriyorlar. Şu an zor durumdayız. Biz beklemeye devam edeceğiz. Asla dönmeyeceğiz. Biz ileri gideceğiz. Dönmek yok. Geceleri zor geçiyor. Uyku yok. Hava çok soğuk ve üşüyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İPSALA(Edirne), (DHA) - 
2020-03-02 09:50:42

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