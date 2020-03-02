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Edirne'de STK´lardan ortak açıklama: Devletimizin arkasındayız

DHA

Edirne'de STK´lardan ortak açıklama: Devletimizin arkasındayız


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla İdlib saldırısına tepki gösterip, Türk askerinin yanında oldukları mesajını verdi. 
İdlib´teki saldırılara tepki göstermek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 30´a yakın sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve konfederasyon temsilcisi 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İlk olarak canlı yayınla TOBB İkiz Kuleler´de gerçekleştirilen basın açıklamasını TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu okudu. Basın açıklamasına canlı olarak Edirne´den bağlanan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, katil Esed rejimine karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin ve kahraman ordunun yanında olduklarını söyledi.
"DEVLETİMİZİN ALDIĞI KARARIN ARKASINDAYIZ"
Sivil toplum örgütleri olarak her kritik dönemde millet ve devletin yanında durduklarını söyleyen Zıpkınkurt, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ifade etti. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere şehit düşen kahraman askerlere Allah´tan rahmet dileyen Zıpkınkurt, "Ülkemiz, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge güvenliği için tehdit oluşturan terör unsurlarını ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek, huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla harekat başlatmıştır. Bizler, ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası haklardan doğan hakkını kullanmıştır. Uluslararası camiayı da teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını ve bu bölgede hakim kılmaya yönelik niyetini de açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.
"DEVLETİMİZ BU ZORLU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEKTİR"
Recep Zıpkınkurt, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerle ilgili de şunları kaydetti: "Özellikle sınırlar şehri olan Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarını da bünyesinde barındıran serhat şehri Edirne´mizden bu krizin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en kısa sürede çözüme kavuşmasını diliyoruz. Göçmenlerle ilgili yaşanan gelişmeler ülkemizde şu anda en fazla ilimizde yakinen hissedilmekte olup ilimizin sosyoekonomik yapısını derinden etkileyecektir. Bu zorlu süreci devletimizin en iyi şekilde yöneteceğine inancımız tamdır." 
    DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-03-02 13:47:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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