Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2)

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞ
Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.Burçak BOZKUŞOsman BAKIR/EDİRNE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR
2020-03-02 15:26:51
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