Göçmenler İpsala’dan sınıra doğru ilerliyor Yunan askerlerine tepki büyük

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Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.

Türkiye’den Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerin engellenmeyeceği açıklamalarının ardından, göçmenler İpsala sınırı kapısına ilerliyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin engellemeleri olsa da kaçak göçmenler Meriç Nehrinin farklı bölgelerinden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Yolda ilerlemeye çalışan göçmenler onlara engel koymaya çalışan Yunan askerlerine de tepki gösterdi.

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