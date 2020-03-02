Pazarkule Sınır Kapısı´na giden karayolu göçmenlere kapatıldı



Serdar ALTINTEPE / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de sığınmacı yoğunluğunun arttığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, göçmen geçişlerine kapatıldı.

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne´de jandarma ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı´na giden karayolunu, öğlen saatlerinde 1 kilometre mesafedeki kontrol noktasında önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

Market alışverişi için Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden ayrılıp tekrar dönen göçmenlerin ise geçişine izin verildi. Bazı göçmenler tarlalardan geçerek Pazarkule Sınır Kapısı´na ulaşmaya çalışıyor. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için binlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Serdar ALTINTEPE

2020-03-02 17:27:26



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