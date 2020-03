Filistinli göçmenden can dostlarına hüzünlü veda

Ali Can ZERAYMehmet YİRUN/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de Yunanistan'a gitmek için bekleyen göçmenler arasındaki Filistinli Ahmet Haciali, (34), beraberinde getirdiği köpeği Sofia ve kedisi Şekip'i, Yunan askerlerinin başta gaz olmak üzere şiddet uygulaması üzerine bırakma kararı aldı. Hacıali, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Tolga Ayyıldız'a kedi ve köpeğini gözyaşları arasında teslim etti.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu Ahmet Hacıali, beraberinde getirdiği köpeği Sofia, kedisi Şekip ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Haciali, Yunan polisinin gaz bombası sıkması ve şiddet uygulaması nedeniyle hayvanların zarar göreceğini belirterek, sosyal medyadan tanıştığı hayvan severlere verme kararı aldı. Pazarkule Sınır Kapısı önüne İstanbul'dan gelen hayvan sever Tolga Akyıldız, kedi ile köpeği teslim alırken, Hacıali duygusal anlar yaşadı.

'AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'

Hayvanlarından ayrılmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ahmet Hacıali, "Ben can dostlarımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm ancak onları tehlikeye atamam. Sınır çok tehlikeli, gaz sıkılıyor ve engellemeler var. Buradan hayvanlarımı geçiremem. Onların hayatını tehlikeye atamam. Bu yüzden onları sosyal medya üzerinden bana ulaşan hayvan sever Tolga Akyıldız'a emanet etme kararı verdim. Ben Yunanistan üzerinden Hollanda'ya gideceğim. Oraya yerleşir yerleşmez en kısa sürede Tolga ile iletişime geçiş can dostlarımı yanıma alacağım. Bu süre 5 ayda olur 7 ayda bilemem ama tek dileğim onlara tekrar kavuşmak" dedi.

Hayvan sever Tolga Akyıldız'da bir fotoğrafçının çektiği fotoğraftan etkilenerek Ahmet Haciali ile irtibata geçtiğini ve dostlarına çok iyi bakacağını söyledi. Konuşmaların ardından Hacıali, gözyaşları içinde can dostları Sofia ile Şekip'i Akyıldız'a teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN

2020-03-02 19:14:58



