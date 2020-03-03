Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Enez sahili açıklarında, içinde İran uyruklu 1'i kadın 2 göçmenin bulunduğu lastik bot, su alarak, batmaya başladı. 3 kişi çevrede bulunan gırgır teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak, Enez Limanı'na çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2020-03-03 09:07:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.