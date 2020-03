Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye'ye geri gönderildi.

Göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye'ye geri gönderiliyor. Yunanistan tarafına geçen Afgan grup, Yunan polisince soyulup, dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi. Yunan polisinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, "Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bu sabah, erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler. Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun" dedi.

Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, "Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce göçmen, geceyi Edirne Otogarı'nda geçiriyor. Otogarda işletmeci olan Mustafa Altunhan, iş yerini, göçmenlerin geceleri geçirmesi için açtı. Çok sayıda göçmen de banklarda uyuyarak, sabahlıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-

2020-03-03 10:05:42



