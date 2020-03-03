Edirne'ye göçmen akını sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'ye göçmen akını sürüyor

DHA

Edirne'ye göçmen akını sürüyor


Gülseli KENARLI-Mehmet YİRUN-Uğur CAN-Harun UYANIK/EDİRNE,(DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Yunanistan sınır kapılarını kapatmasına karşın göçmenler, tüm engelleri aşarak bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.
Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölge çevresindeki göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyişlerini sürdürüyor. 
İPSALA SAKİN
Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan ve Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı'na yönelen göçmenler, bu kapının da açılmaması üzerine buradan ayrılmaya başladı. Göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için farklı noktalara giderken, İpsala Sınır Kapısı önünde sessizlik hakim. Gümrük kapısında ise bir polis otobüsü ve TOMA hazır bekletiliyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gülseli KENARLI-Mehmet YİRUN-Uğur CAN-Harun UYANIK
2020-03-03 10:46:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sokak müzisyenleri, şehitleri andı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak müzisyenleri, şehitleri andı 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Malkoç'tan göçmen açıklaması Malkoç: "Umut ediyoruz ki dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşananlara duyarlılık gösterir"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi ...
(Görüntülü) Yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan polisi, darp ettiği göçmenleri ...
(Görüntülü) Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahı karşıladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahı ...
5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı
YEREL HABERLER 5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç, Edirne'de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç, Edirne'de
(Görüntülü) MERİÇ KENARINDA GÖÇMENLER SABAHA BÖYLE UYANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERİÇ KENARINDA GÖÇMENLER SABAHA BÖYLE ...
Edirne’de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Edirne’de kaçakçılık operasyonu
Sokak müzisyenleri, şehitleri andı
YEREL HABERLER Sokak müzisyenleri, şehitleri andı
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISIN'DAKİ GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISIN'DAKİ GÖÇMENLERİN ...
Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi
YEREL HABERLER Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri ...
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISIN'DAKİ GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISIN'DAKİ GÖÇMENLERİN ...
(Görüntülü) MERİÇ NEHRİ KENARINDA BEKLEYEN GÖÇMENLER İÇİN GÜN BÖYLE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERİÇ NEHRİ KENARINDA BEKLEYEN GÖÇMENLER ...
Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
(Görüntülü) Filistinli göçmenden can dostlarına hüzünlü veda
YEREL HABERLER (Görüntülü) Filistinli göçmenden can dostlarına ...
(Görüntülü) Yunanistan, Meriç kıyısında güvenlik önlemlerini artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan, Meriç kıyısında güvenlik ...
Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler Keşan'a getirildi
YEREL HABERLER Yunan askerinin açtığı ateşle yaralanan göçmenler ...
Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor
YEREL HABERLER Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor
Yunan askerleri mültecilere ateş açtı Sınırda ölümle burun buruna gelen mülteci: "Üstümüze ateş açıyorlar"
YEREL HABERLER Yunan askerleri mültecilere ateş açtı Sınırda ölümle ...
Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı 2 gazeteci kanlar içerisinde hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı 2 ...
Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu yaralandı
YEREL HABERLER Yunan askerlerinin açtığı ateşte 2 basın mensubu ...
Filistinli göçmenden can dostlarına hüzünlü veda
YEREL HABERLER Filistinli göçmenden can dostlarına hüzünlü veda
Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi Onlarca mülteci Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklere bağladıkları botlarla Yunanistan’a geçti
YEREL HABERLER Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi Onlarca mülteci ...
Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti Avrupa'ya gitmek için sınıra kedisi ve köpeğiyle gelen Filistinli göçmen hayvanlarını Türk'e emanet etti
YEREL HABERLER Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X