Edirne’de kaçakçılık operasyonu

Edirne’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında bulunan bir depoda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bin 529 kaçak tekstil ürünü, 7 bin 336 adet sigara kağıdı, 95 bin adet makaron, 37 şişe kaçak içki, 30 kutu sigara ve 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bulunan bir depoda kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine KOM şube ekipleri harekete geçti. Söz konusu depoya yapılan operasyonda, bin 529 kaçak tekstil ürünü, 7 bin 336 adet sigara kağıdı, 95 bin adet makaron, 37 şişe kaçak içki, 30 kutu sigara ve 6 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca E.K., P.G.Z., O.C.E. isimli 3 Bulgaristan uyruklu, M.G., M.E. isim 2 Türk şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.