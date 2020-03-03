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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetleri uluslararası hukuka uymuyor(2)

DHA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetleri uluslararası hukuka uymuyor(2)


'TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANMIŞTIR'
Kamu Başdenetçisi Eşref Malkoç beraberindeki heyetle birlikte, Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bekleyen göçmenleri ziyaret edip, görüşmelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Malkoç, bugüne kadar Türkiye'nin bütün imkanlarıyla göçmenlere yardım ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Hepinizin bildiği gibi Suriye iç savaşından sonra, savaştan kaçan, evleri yıkılan, anne babası ölen, yetim kalan dul kalan çocuklardır, kadınlardır. Özellikle iç savaşların ve bütün savaşların başta mağdurları çocuklardır. Suriye iç savaşında da bunları gördük. Suriye iç savaşı aslında 21´inci yüzyılın en büyük dramı, bütün dünyanın bir sınavı. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki, Türk milleti ve Türk devleti olarak insanlığın onuru ve haysiyeti adına Türkiye çok önemli bir sınav vermiştir. Milletimiz kadar gönlü geniş, sabrı geniş bir millet bulmak mümkün değildir. O açıdan bu milletin bir ferdi ve mensubu olmaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla yine insanların haysiyeti ve onuru adına Suriyeli göçmenlere yardım etmiştir bugüne kadar ve Avrupa Birliği ile yapılan protokoller çerçevesinde gerekli adımları atmıştır. Ama gelinen nokta itibariyle görülen şudur ki, artık dünyanın bu kadar sessiz, Avrupa Birliği mensubu ülkelerinin bu kadar duyarsız kaldığı bir ortamda yapılması gereken şey mültecilere, göçmenlere uluslararası hak ve hukuku tanıyarak, arzu edenlerin Türkiye'yi terk etmesine kolaylık sağlamak. Bu, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde belirtilen bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Viyana ve diğer sözleşmelerde belirtilen bir haktır. Türkiye o açıdan uluslararası hukuka uygun davranmıştır."
'YAPILAN ŞİDDETİ RAPORLAYIP TÜM OMBUDSMANLARA GÖNDERECEĞİZ'
Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalamasına rağmen üzerine düşen görevi yapmadığını söyleyen Malkoç, "AB bu konuda hiç sorumluluk almıyor. Ve bu insanlar 21´inci yüzyılda ilk çağın eziyetini yaşıyorlar. Türkiye ve Türk milleti bundan sorumlu değildir, sorumlu olanlar utansın. Bu konuya bugüne kadar ses çıkarmayanlar, üzerine düşen görevi yapmayanlar bundan mahcup olsun. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti olarak bugün hem burada bulunan göçmenlerin durumunu incelemek, yaşadıkları şartları görmek ve onlara hangi yardımda bulunabiliriz, bunları tespit etmek için ayrıca Yunan hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin evrensel insan haklarına aykırı olarak yaptıkları tespit etmek için buradayız. Dün 2 kişi öldü, bazıları dövülüp geri gönderildi. Bunların hepsi uluslararası hukuka aykırıdır ve hepsi raporlanıyor. İnsan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrananları tespit edip bunları dünyadaki tüm ombudsmanlara rapor edeceğiz" dedi.
'YAKINDA 2 MİLYON İNSAN BU DUVARLARI AŞIP AVRUPA'YA GİDECEK'
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan'ın hududu kapattığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu insanları almamakta direnmektedirler. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bu bütün insan haklarıyla ilgili sözleşmelere aykırıdır. Dünya şunu yaşayarak öğrendi. Sınırlarınızda istediğiniz kadar duvar çekin, istediğiniz kadar tel örgü örün, bu insanları durduramazsınız. Yapılacak olan şey, bu insanlara karşı uluslararası hukuka uygun davranmaktır. Türkiye'nin gösterdiği gayreti Avrupa Birliği veya dünyanın diğer ülkeleri de gösterse hem dünyada savaşlar sona erer hem de göçmenlik sona erer. Allah kimseyi vatanından, milletinden mahrum etmesin. Gördüğümüz şey şu; eğer dünya buna bir tedbir almazsa olacak olan şey şudur: AB, Yunanistan aracılığıyla 100-200 bini engeller ama bu insanların ülkesinde barış temin edilmezse, bunların o ülkede karınları doyurulmazsa tahminen söylüyorum yakında 2 milyon insan bu duvarlara, tel örgülere rağmen Avrupa'nın içlerine doğru gidecektir. Kendilerini çok azimli ve kararlı gördük. Bütün kurumlarımızın, devletimizin kendilerine yaptıkları yardımdan memnunlar. Günlük yiyecekleri temin ediliyor. Özellikle hastalanan kadın ve çocuklara sağlık hizmeti veriliyor."
'SORUMLUSU ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYAN AVRUPA'
Malkoç, İngiliz bir gazetecinin, "Yunanistan'ın sınırı kapamasına rağmen ve şiddetine rağmen niye halen mültecileri göndermeye çalışıyorsunuz?" şeklinde soruna şu cevabı verdi: "Önce gidip bunu kendi ülkene sorman gerekiyor. Bunu gidip Avrupa'ya sorman gerekiyor. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu kadar insanın yükünü tek başına kaldırması mümkün değildir. Bu mültecilerin buradaki çektiği sıkıntılardan dolayı Avrupa dönsün kendinden utansın. Buna müdahale etmeyen, İdlib'de verilen şehitlere rağmen Türkiye'ye destek veremeyen Amerika'nın sorumluları utansın. Türkiye 10 yıl boyunca burada üzerine düşeni yapmıştır. Bunun sorumlusu üzerine düşeni yapmayan Avrupa'dır. Türkiye kendi hukuku açısından uluslararası anlaşmalara göre üzerine düşenleri yapıyor. Bu soruları Avrupa'daki yetkililere, onların duyarsızlığına sorun." 
DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER
2020-03-03 14:23:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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