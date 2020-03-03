İdlib şehitleri için Uzunköprü’de mevlit okutuldu

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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Uzunköprü’de mevlit okutulup lokum dağıtıldı.

Uzunköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programı, Muradiye Camisi'nde öğle namazından önce hatim ve Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

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