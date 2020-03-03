Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1´inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan´a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8´i jandarmaya, 1´i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-03-03 16:06:40
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