Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1´inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan´a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8´i jandarmaya, 1´i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-03-03 16:06:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.