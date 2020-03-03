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"Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular" Sınırı geçmek için her yolu deniyorlar

İHA

TürkiyeEdirne sınırında bulunan Yeni Karpuzlu köyünde Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen yoğunlukları sürüyor.

"Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular" Sınırı geçmek için her yolu deniyorlar

TürkiyeEdirne sınırında bulunan Yeni Karpuzlu köyünde Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmen yoğunlukları sürüyor.
Sınıra akın akın gelen göçmenlerden binlercesi sınırı geçip Avrupa yolunu tutarken, kimi göçmenlerde Yunan askerlerinin zulmünden kurtulamadı. Yunan askerlerinin konuşlandığı alana denk gelen bir grup göçmen ateş altına alındı. Ateş altına alınan göçmenler sınırı geçmek uğruna çocuk ve bebekleri havaya kaldırınca Yunan askerleri havada gördükleri çocuk ve bebeklere bile ateş etti. Ateş altına alınan göçmenlerden hafif şekilde yaralananlar oldu.

Yaralarına rağmen sınırın ötesinden vazgeçemiyorlar
Yaralanıp Edirne’nin İpsala ilçesine yakın bölgeye gelen göçmenler yaralarına rağmen sınırın ötesine geçmekten vazgeçemiyor. Burada bir düğün salonu önünde biriken göçmenler sınırı geçmek için farklı bölgelere yönelmeye çalışıyor.
Sınırı geçtikten sonra Yunan zulmü nedeniyle geri dönmek zorunda kalan göçmenler, “Geçtik bir kilometre kaldı. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. 1 kişi benim önümde öldü. Çok yaralı oldu. Yapacak bir şey yok. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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