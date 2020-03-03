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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

DHA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi


Ali Can ZERAYİdris TİFTİKCİ/ORESTİADA(Yunanistan), (DHA)YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Birliği heyetiyle Türkiye sınırında yaptığı incelemenin ardından, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza göçmen geldi. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği´ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. Ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de aralarında bulunduğu AB heyeti ile Türkiye sınırına geldi. Miçotakis ile beraberindeki heyet helikopterle geldikleri Orestiada bölgesindeki Türk sınırında incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanias Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafedeki Orestiada Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bu artık göçmen sorunu değil. Bu, Türkiye'nin zor durumdaki insanları, jeopolitik gündemini desteklemek için dikkati Suriye'deki durumdan uzaklaştırmak için açık bir girişimidir. Son günlerde Yunanistan'a girmeye çalışan on binlerce insan İdlib'den gelmedi, uzun zamandır Türkiye'de güven içinde yaşıyorlardı. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyorlar" dedi.
Göçmen sorunu konusunda Türkiye'nin son kararını eleştiren Miçotakis, "Türkiye'yi göçmen sorunu ile mücadelede desteklemeye ve Suriye'deki duruma bir çözüm bulmaya hazırız, ancak bu şartlar altında değil. Benim görevim ülkemin egemenliğini korumak. Yunanistan, aynı zamanda Avrupa'ya bir iyilik yapıyor. Yunanistan sınırı AB dış sınırıdır ve Yunanistan AB'den dayanışma bekliyor" dedi.
Miçotakis, Yunanistan'a çok sayıda göçmen geldiğini belirterek, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza mülteci geldi. Bu yaptıkları Türkiye'nin Avrupa Birliği anlaşmasına uymamaktadır. Bu insanlar zaten çok uzun zamandır Türkiye'de kalmış kişiler ve Türkçe konuşan kişilerdir. Gündemin akışını değiştirmek amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği'ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. Ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu nedenle illegal yollardan gelen hiçbir göçmen Yunanistan'a sokulmayacaktır. Çünkü askerimiz ve polisimiz çok iyi mücadele etmektedir. Türkiye bu göçmenleri otobüslere bindirip gümrüklere getiriyor. Sınırlarımızı ve bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğini korumak için cevap veriyoruz" dedi.
'YUNANİSTAN SINIRLARI AVRUPA SINIRLARIDIR'
Miçotakis'in ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Yunanistan'a desteğini ifade ederek, "Yunanistan sınırları Avrupa sınırlarıdır. Türkiye ile göç konusunda bir anlaşmamız var ve bu anlaşmanın uygulanması gerçekten çok önemli. Bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacağız, ancak Türk tarafından da bu anlaşmanın çerçevesindeki vaatlerine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.
700 MİLYON EURO DESTEK
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Yunan otoritelerinin zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bugün buraya Avrupa dayanışması ve Yunanistan'a destek konusunda çok net bir mesaj vermeye geldik. Önceliğimiz, aynı zamanda Avrupa dış sınırı olan Yunanistan dış sınırında düzenin sağlanmasını sağlamak. İkinci olarak, Yunanistan'a 700 milyon Euro mali yardım sağlayabiliriz. Bu hemen erişime mevcut olan 350 milyon euroyu ve daha sonra istek dâhilinde talep edilebilecek ilave 350 milyon euro'yu kapsıyor" dedi.
Yunanistan'ın talebi dahilinde gerektiğinde tıbbi yardım, sağlık ekipleri, barınak ve battaniye konusunda yardım alabileceği bir sivil koruma program başlattıklarını da sözlerine ekleyen Ursula von der Leyen,  "Sınırdaki durum sadece Yunanistan'ın baş etmesi gereken bir sorun değil, bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğudur ve bunu, birlik, dayanışma ve kararlılık içinde yöneteceğiz. Avrupa'nın birliğini test etmek isteyenler hayal kırıklığınca uğrayacaktır" dedi.
'KRIZİ ÇÖZMEK İÇİN GELDİK
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, heyet adını yaptığı açıklamada, krizi çözmek için geldiklerini belirterek, "Yardım için buradayız. Bu krizi çözmek için buradayız. Yunanistan, Balkan ülkeleri Avrupa'sı kalkanıdır. İki ülke arasında bu politik kriz çözülmelidir ve çözmek için buradayız. Göçmenler bugüne kadar politikayı bu kadar etkilememiştir. Avrupa Birliği olarak elimizden gelen maddi ve manevi yardıma hazırız" dedi.
Toplantı sırasında, dışarıda geniş güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler de uçuş yaptı. Heyet toplantının ardından Dedeağaç kentine geçti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-İdris TİFTİKCİ
2020-03-03 19:22:23

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