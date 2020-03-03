Yunan askerlerinden göçmenlere acımasız müdahale

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Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Yunan güçleri tarafından darp ediliyor. Silah kullanmaktan da çekinmeyen Yunan kuvvetleri yüzlerce kişinin yaralanmasına, 2 kişinin ise ölümüne neden oldu.

Yüz binlerce göçmen çeşitli yollarla başta Edirne olmak üzere birçok noktadan Yunanistan'a geçiş yaptı. Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlere Yunan kuvvetleri tarafından darp ve cebir uygulandı. Yaşanan olay sonrası binlerce göçmen yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

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