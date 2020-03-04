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Edirne ve ilçelerinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan 'TSK' koreografisi oluşturdu.

Edirne ve ilçelerinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde 'TSK' yazısı oluşturdu.

Öğrenciler ardından, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.

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