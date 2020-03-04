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200 kilometrelik sınıra uzanan umut yolcuları

İHA

Edirne'nin 200 kilometrelik TürkiyeYunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri bölgesindeki 25 sınır köyüne akın eden binlerce göçmenin umut yolculuğu ilk günkü gibi kararlılıkla ve azimle sürüyor.

200 kilometrelik sınıra uzanan umut yolcuları

Edirne’nin 200 kilometrelik TürkiyeYunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri bölgesindeki 25 sınır köyüne akın eden binlerce göçmenin umut yolculuğu ilk günkü gibi kararlılıkla ve azimle sürüyor.
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye gelen binlerce göçmenin sayısı her geçen gün artıyor.
Edirne’nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bulunan tellerden atlayarak Yunanistan’a geçmeyi başaran binlerce göçmenin yanı sıra, Pazarkule’de tampon bölgede bekleyenlerin sayısı da Yunanistan’ın sınır kapısını açma umuduyla sürekli artıyor.
Pazarkule’de gazetecilerin bekleyişlerini sürdürdüğü yaklaşık bir kilometrelik mesafeden an itibariyle silah sesleri yükselirken, göçmenler bir diğer geçiş güzergahları olan Edirne’nin 25 sınır köyünden Yunanistan’a geçişlerini sürdürmek için girişimlerde bulunuyor. Engelli göçmenlerin, bebekli ve çocuklu ailelerin de yer aldığı göçmen gruplarında Edirne’ye akınlar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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