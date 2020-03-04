Edirne Sağlık Müdürü: Trakya'daki sağlık ekipleri göçmenler için hassas



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kentte sınıra yakın bölgelerde yoğunlukta olan göçmenlerin olası sağlık sorunlarına karşı önlemler alındığını belirterek, "Trakya'daki sağlık ekipleri gerekli hassasiyeti gösteriyor. Kırklareli ve Tekirdağ'dan ambulans destekleri geldi" dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonu'nda 'Trakya'nın Sağlığı Paneli' düzenlendi. TÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı konferansta konuşan Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sınırda yoğunlukta olan göçmenlerin olası sağlık sorunlarına karşı önlemler alındığını söyledi.

Edirne'nin, Osmanlı'nın ilk zamanlarından son zamanlarına kadar birçok göçe ev sahipliği yaptığını belirten Kalkan, "Edirne, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında 1'inci Murad döneminden doğudan batıya göçlere sahne olmuş bir yer. 18771878 OsmanlıRus Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda ise batıdan doğuya göçlere merkezlik etmiş bir yer. Aslında göç, insanlık tarihinde her zaman önem olarak ilk sıralarda olmuş bir hadise. Günümüzde de yine bir göç olayı yaşanıyor" dedi.

Edirne'deki göç akınında, sağlıkçılar olarak görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Kalkan, "Göçmenlerle ilgili ciddi bir hadise yaşanıyor ve biz sağlıkçılar olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Trakya'daki sağlık ekipleri bu durum için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Kırklareli ve Tekirdağ'dan ambulans destekleri geldi. Beklenmedik olaylar yaşayabiliyoruz ve bu durumu aşmak için her zaman hazırız. Biz sağlıkçılar, en zor zamanlarda görünmeyen dokunuşlarla şifaya ihtiyaç olanların yanında oluyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-03-04 14:58:03



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