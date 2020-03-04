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Yunan güvenlik güçleri göçmenleri dövüp, saatlerce aç, susuz bırakmış

DHA

Yunan güvenlik güçleri göçmenleri dövüp, saatlerce aç, susuz bırakmış


Semih ÇALIŞKANBurçak BOZKUŞİdris TİFTİKCİCan EROKOsman BAKIR/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den sınırı aşıp geçtikleri Yunanistan'da bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, para ve giysileri alınarak, şiddete maruz kalan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Açı susuz, 48 saat bir odada bekletilen göçmenlerden Faslı İsmail Ladi, "Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok" dedi.
Edirne'den Meriç Nehri'ni botlarla aşarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, bu ülkenin güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin dozu artıyor. Bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmen ölürken, 5 göçmen de yaralandı. Yunanistan polis ve askerinin şiddet uygulayıp geri gönderdiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İpsala, Uzunköprü ve kent merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor.
'ÇOCUKLARI DÖVDÜLER
Uzunköprü´ye geri dönen göçmenlerden Suriyeli Hibetullah Hasan (10), Yunanistan tarafına geçtiklerinde yaşadıklarını anlattı. Hasan, kardeşi Hüseyin Hasan´ın (11), Yunanistan askerlerinin şiddetini maruz kaldığını ve başından yaralandığını söyledi. Hibetullah Hasan, "Çanta içinde elbise vardı. Her şeyi bizden aldılar. Onları yaktılar. Onları aldıkları için bize burada ayakkabı verdiler. Montları, elbiseleri, cüzdanları, telefonları hepsini aldılar. Bu elbiseleri buradan verdiler. Amcam, ninem hasta oldu. 'Onları hastaneye alın' dedik. Bırakmadılar" dedi. 
'BİZİ ODADA 48 SAAT AÇ BEKLETTİLER'
Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uygulayıp geri gönderdiği bir grup göçmen de geceyi İpsala ilçesinin sınır hattına yakın Sarıcaali köyünde geçirdi. Gruptan Faslı İsmail Laidi (28), bir odada 48 saat aç beklettiklerini ifade etti. Laidi, sınırı geçtiğini, ancak Yunan güvenlik güçlerinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirtti. Laidi, "Biz Fas'tan 3 bin kişi gelmiştik. Hepimiz kendi imkanlarımızla karşıya geçebildik ama Yunan polisi bizi yakaladı. Gaz bombası attılar. Nefes alamadık. Kaçtık ama sınırda tekrar yakaladılar. 'Biz köye gitmek istiyoruz' dedik. Ama polis bizi aldı, cezaevi gibi bir yere koydular. 48 saat yemek vermediler. Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok. Daha sonra bizi Türkiye'ye attılar" dedi.
Almanya'ya gitmek istediklerini belirten Faslı Şovban ailesi de geçirdikleri zorlu günleri anlattı. 10 kardeşi ve hasta anne babasıyla bekleyen ailenin Türkçe bilen tek ferdi Rahaf Şovban, "Beklemek çok zor ama yapacak bir şey yok, beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Yine kendi imkânlarıyla sınırın diğer tarafına geçebilen ancak Yunanistan askerlerinden sert müdahale gördükten sonra geri gönderilen Suriyeli Besil İsa, "Bizi yakaladılar ve iki gün boyunca aç ve susuz bıraktılar. Çok dövdüler. Yüzüme, boynuma ve ellerime vurdular. Yunanlar zalim. Orada çok zulüm var. Ama dönmeyi düşünmüyorum. Gerekirse 1 ay bekleyeceğim ama dönmeyeceğim" dedi.
GÖÇMENLER KÖYLERDE BEKLİYOR 
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'deki bekleyişi devam ediyor. Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde bekliyor. Köye gelen Türk Kızılayı, göçmenlere yiyecek dağıttı.
Göçmenler, bir yandan da sınır kapısına yürüyor. Uzunköprü'den yola çıkan göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerliyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Semih ÇALIŞKAN-Burçak BOZKUŞ-İdris TİFTİKCİ-Can EROK-Osman BAKIR
2020-03-04 15:18:01

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