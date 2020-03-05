İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de Helikopter ile 'tampon' bölgede keşif uçuşu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi. Soylu, helikopter ile PazarkuleKastanies sınırında bulunan 'tampon' bölgede keşif uçuşu yaptı.

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