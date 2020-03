(Görüntülü) Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenler: Türk askeri bize sahip çıktı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, Yunan polis ve askerlerinin şiddeti artarak sürüyor. Yunanistan'da darp edilip, para ve eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderilen bir grup Suriyeli göçmeni, Türk askerleri sınır köyünde bir eve yerleştirdi.

Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden geçen göçmenlere, Yunan polis ve askerlerinin şiddeti artarak sürüyor. Yunan askerlerinin yakalayıp şiddet uyguladıktan sonra geri gönderdiği bir grup göçmene, Türk askerleri sahip çıktı. Edirne'nin bir köyündeki eve yerleştirilip, ihtiyaçları karşılanan Suriyeli göçmenlerden Üdey Hassan (18), geçtikleri Yunanistan'da şiddet gördüklerini belirterek, "Biz dün akşam sınırdan geçtik. Yunan güvenlik güçleri bizi yakaladı. Telefonları aldılar. Çantaları, paraları her şeyimizi aldılar. Bize otur dediler vurmaya başladılar. 'Hastane lazım' dedim kimse beni dinlemedi. Çünkü ayağım çok acıyordu. Bunu Yunanlar yaptı. Bizi geri gönderdiler. Türk askeri bizi aldı. Bu eve getirdi. Ekmek verdi, yemek verdi. Ayakkabılarımızı bile almışlardı. Türkler bize kıyafet verdi. Burada durmayız. Bize Türkler baktı, sahip çıktı. Burayı terk etmek istemiyoruz artık. Vatandaşlığımı alır almaz Türk askeri olacağım. Artık ben de Türk'üm" dedi.

'YUNAN ASKERLERİ ÇOK ZALİM'

Yunan askerlerinin ağır darp ettiği Suriyeli Ziyad Habbut, hastaneye gitmek istediğini ancak 3 gün bir odada aç ve susuz beklediğini ifade etti. Habbut, "Ayakkabılarımı almışlardı ama Türk askeri bana ayakkabı verdi. Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı kıyafetlerimizi yani elimizde ne varsa aldılar. Buraya ayakkabısız geldim. Gördüğünüz bu ayakkabıları Türkler verdi. Yemek verdi, su verdi. Türkler çok iyi ama Yunanlar çok zalim" diye konuştu.

'TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Türk askerinin kendilerine insan gibi davrandığını söyleyen İbrahim İbrahim (20), "6 gündür burada bekliyordum. Dün gece sınırı geçebildim. Yunan askerleri bizi tuttular. Çok dövdüler. Vurdular. Hiç acımadılar. Telefonları ve kıyafetlerimizi aldılar. Vurmaya devam ettiler. Daha sonra bizi denize attılar. Biz 55 kişiydik. Her yerden insan vardı Pakistanlı, Filistinli, Suriyeli, Iraklı. Hepimizi alıp küçük bir yere koydular. Çok kötü bir yerdi. Temiz değildi. Bize yemek vermediler. Aç bıraktılar. 3 gün tuttular bizi, hiç yemek vermediler. 12-13 yaşındaki çocuklara bile acımadan vurdular. Kaybolmuş bir çocuk buldum,çok hastaydı. Elinden tuttum, beraber geldik. Burada akrabasını buldum. Çocuğu ona teslim ettim. Daha sonra Türk askerleri bize sahip çıktı. Geldiğimizde yağmur başlamıştı. Arabanın içinde oturduk. Yemek verdiler. Türk askeri bize iyi davrandı. Çok yağmur yağdığı için Türk askerleri bizi bu eve getirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne

2020-03-05



