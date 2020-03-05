Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, babasına kavuştu



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'den annebabası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan, Afgan Menice Arapzade (10), ailesinden ayrılarak, bir grup göçmenle Türkiye'ye geri gönderildi. Küçük kızını arayan baba Seyid Arapzade, Edirne'ye gelip, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde Menice ile buluştu. Afgan aile, Konya Ereğli'ye gitti.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden annebaba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Ailesini kaybeden Menice, yaşadıklarını gözyaşlarıyla DHA ekibine anlatarak, yardım istedi. Annebabası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyen Menice Arapzede, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi, cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" dedi.

KIZINI İSTANBUL OTOGARI'NDA BİLE ARAMIŞ

Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle Menice'yi arama çalışmaları genişletildi.

Haberin duyulmasının ardından küçük kızını arayan babası Seyid Arapzade, Edirne'ye gelerek, Afgan gruplara ulaştı. Yaptığı görüşmelerde kızının Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde olduğunu öğrenen baba Arapzade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte Menice'yle bulaşacağı alana gitti. Burada bir süre bekleyen baba Arapzade ile Menice, kavuşurken, birbirine sarıldıklarında duygusal anlar yaşandı.

Seyid Arapzade, kızını Yunanistan'da kaybetmesinin ardından İstanbul Otogarı'na dahi gidip, 5 gün aradığını söyledi. Arapzade, "Yunanistan'a geçtikten sonra bizi Yunan polisi yakalayıp farklı araçlarla Türkiye'ye gönderdi. Kızımı çok aradım, sonunda buldum, çok mutluyum. Kızımı çok özledim. Ben Konya Ereğli'de kalıyorum. Menice'nın kardeşleri, annesi de orada, kızımı bekliyorlar. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE ANNEME SARILMAK İSTİYORUM'

Menice Arapzade ise babasına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şimdi babama kavuştum, çok mutluyum. Çok üzüldüm, çok aradım; ama sonunda babama kavuştum. Şimdi sıra annem ve kardeşlerime kavuşmak. Bir an önce anneme sarılmak istiyorum" dedi.

Buluşmanın ardından araca binen baba-kız, alandan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-03-05 12:47:55



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