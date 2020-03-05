Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.
Soylu, TürkiyeYunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" ifadelerini kullandı.
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