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Yunan askerinin gözaltına aldığını söylediği balıkçı oğlu için yardım istiyor

DHA

Yunan askerinin gözaltına aldığını söylediği balıkçı oğlu için yardım istiyor


Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ENEZ(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde yaşayan Kıymet Oral, Meriç Nehri'nde balıkçılık yapan oğlu Nurullah Oral'ın (30) 'insan kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle Yunan balıkçılar tarafından dövüldükten sonra bu ülke askerlerine teslim edildiğini belirterek, "4 gündür gözaltında tutuluyor. Yunan askerleri kendi sınırlarından çıkarak, bizim sınırlara girmişler ve oğlumu zorla götürmüşler. Tekneye silah sıkmışlar. Oğlumu çok dövmüşler. Evrakı, ruhsatı, balıkçı kimliği her şeyi tamam, hiçbir eksiği yok. Lütfen oğlumu geri getirin" dedi.
Enez ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Nurullah Oral, iddiaya göre, geçen pazar günü Meriç Nehri'nde balık tuttuğu sırada Yunan balıkçılar tarafından fark edildi. 3 Yunan balıkçı teknesi tarafından etrafı sarılan Oral, 'göçmen taşıdığı iddiası' ile dövüldü. Ardından da Yunan güvenlik güçlerine teslim edildi. İki kolunda kırıklar oluşan Oral, 4 gündür Yunanistan'da gözaltında tutuluyor. Ailesinin avukatları aracılığıyla irtibat kurabildiği Nurullah Oral'a Yunanların 'insan kaçakçısı olduğunu ve Türk askerinin, göçmenlerin sınırı geçmelerine yardım ettiğini' kabul etmesi yönünde belge imzalatmak istedikleri ileri sürüldü. 
'OĞLUM KENDİ HALİNDE BALIKÇI, NE OLUR BIRAKSINLAR'
Nurullah Oral'ın annesi Kıymet Oral, oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, "Oğlum üç yıldır Meriç kıyılarında balıkçılık yapıyor. Pazar günü her zamanki gibi işe gitti. Yunan askerleri kendi sınırlarından çıkarak, bizim sınırlara girmişler ve oğlumu zorla götürmüşler. Tekneye silah sıkmışlar. Oğlumu zorla almışlar. Üç tekne etrafını sarmış. Çok dövmüşler. Sonra da rehin almışlar. Oğluma zulmetmişler. Lütfen oğlumu bana geri getirsinler. Oğlum rızkının peşinde. Göçmenleri taşımadı, kaçakçılık yapmıyordu. Kendi halinde bir balıkçı. Evrakı, ruhsatı, balıkçı kimliği her şeyi tamam, hiçbir eksiği yok. Oğluma bunu yapmaya hakları yok. Lütfen oğlumu geri getirin. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum" dedi. 
'TÜRKLER KAÇAKÇILIK YAPIYOR' DEDİRTMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Kardeşi Nurullah Oral'ın olay sırasında kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen Ömer Oral da, "Avukatlar aracılığı ile kendisiyle görüştüm. Üç tekne etrafını sarıp, kardeşimi almış. Dedeağaç'ta bir yerde 2 gün boyunca darp edip alıkoymuşlar. Polis karakolunda hazırlanan iddianameyi imzalamadığı için hala orada tutuluyor. Kardeşime, göçmen kaçakçılığından alındığını ve Türklerin kaçakçılık yaptığını söyletmeye çalışıyorlar. Kardeşim de kabul etmediği için tutuluyor. Ne olur gereken yapılsın, kardeşim daha fazla zarar görmeden geri gelsin" diye konuştu.
Amcasının sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade eden Tekin Oral ise, "Amcamı kaçıran balıkçı, Yunanistan yerel basınında kahraman ilan edilmiş. Sosyal medya paylaşımlarında herkes o balıkçıyı tebrik etmiş. Benim amcam kaçakçı değil. Kendi işinde, kendi halinde bir adamdı. Bu yapılanlar çok büyük haksızlık. İki kolu kırılmış. Buna hakları yoktu. Lütfen birileri bir şeyler yapsın. Artık canından endişe ediyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Burçak BOZKUŞ -Osman BAKIR
2020-03-05 16:25:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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