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Göçmen kadın ve çocuklardan Yunanistan sınırında eylem: Lütfen kapıyı açın

DHA

Göçmen kadın ve çocuklardan Yunanistan sınırında eylem: Lütfen kapıyı açın


Elif YAVUZCemal YURTTAŞBuğra BENLİOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen kadın ve çocuklar, Pazarkule ile Kastanias Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede toplandı. Türkçe ve İngilizce "Lütfen kapıyı açın" diye slogan atan göçmenler, Yunan askerlerinin sınır kapısını açması için bekleyişini sürdürüyor. Tampon bölgede en önde bulanan İranlı Helen (12), Yunan askerlerine, "Size zarar vermeyeceğiz, biz zararlı değiliz, lütfen kapıyı açın" diye bağırdı.
Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısından, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin, tampon bölge ve çevresinde bekleyişi sürüyor. Sınırın sıfır noktasında bekleyen göçmenlere zaman zaman Yunan güvenlik güçlerinin gaz ve ses bombalı müdahaleleri sürüyor. Bugün Pazarkule ile Kastanias Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede toplanan kadınlar ve çocuklar buldukları kartonlara, Türkçe ve İngilizce, "Lütfen kapıyı açın" diye yazarak eylem yaptı.
Tampon bölgede en önde bulanan İranlı Helen (12), Yunan askerlerine, "Size zarar vermeyeceğiz, biz zararlı değiliz, lütfen kapıyı açın" diye bağırdı. Helen, "Biz sabah saat 8´den beri çocuk, kadın herkes buradayız. Sadece kapının açılmasını bekliyoruz. Bizim onlarla hiçbir problemimiz yok. Onlarla kavga etmek istemiyoruz. Barış yapmak istiyoruz. Biz onlara zarar vermeyeceğiz. Lütfen inansınlar bize. Buradaki herkes adına söz verebiliriz. Kimseye zarar vermeyeceğiz. Sadece iyi bir yaşam istiyoruz. Ben aslen İranlıyım. İran´daki zor koşullar nedeniyle buraya gelmek istedim. Burada 6 yıl kaldım, okudum. Buradaki insanlar gerçekten çok iyi teşekkür ederiz ama gitmek istiyoruz. Babam 2015 yılında sınır açıldığında gitti. Almanya´ya gitti sonra geri geldi. Sürekli biber gazı atılıyor. Dün burada can pazarı yaşandı. Biz Yunanistan´da kalmak istemiyoruz zaten. Onlara da zarar vermek istemiyoruz" dedi.
'YUNANLAR, 'BURAYA GELME HAKKINIZ YOK' DEDİLER
Yine ön sıralarda yer alan Fatma ise Yunanistan´a geçebildiklerini ancak Yunan askerleri tarafından dövülerek tekrar Türkiye´ye gönderildiklerini söyledi. İranlı Fatma, "Biz botla Yunanistan´a gittik. Oradaki polisler bizi dövdü. Her şeyimizi aldılar. Pasaport, para, kimlik, telefon. Gece de bizi bıraktılar. Nehirde bizi bıraktılar. Bebekler, çocuklar vardı. 'Buraya gelme hakkınız yok. Niye geldiniz' dediler. 60 kişi gittik. Bir arabada da 100 kişi vardı. Hepimizi dövdüler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ-Buğra BENLİOĞLU
2020-03-05 17:03:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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