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(ÖZEL) Afganistanlı inşaat mühendisi sınırda mülteci İnşaat mühendisi Afgan mülteciden Avrupa’ya 'göç' mesajı: “Biz Avrupa’ya gitmeye bayılmıyoruz ama onlar silah satarak mecbur ediyorlar”

İHA

(ÖZEL) Afganistanlı inşaat mühendisi sınırda mülteci İnşaat mühendisi Afgan mülteciden Avrupa’ya 'göç' mesajı: “Biz Avrupa’ya gitmeye bayılmıyoruz ama onlar silah satarak mecbur ediyorlar”

Avrupa hayaliyle geldiği sınır hattındaki Meriç Nehri üzerindeyken Yunanistan güvenlik güçlerinin ateş açarak botlarının batırıldığını iddia eden Afganistanlı inşaat mühendisi Ferhat isimli mülteci, yaşanan göç sorununun Avrupa kaynaklı olduğunu söyleyerek, “Biz Avrupa’ya gitmek için bayılmıyoruz. Ama onlar mecbur ediyorlar. Ülkeler silah gönderip, silah satıyorlar” dedi.
Türkiye’nin sınır kapılarının açmasıyla birlikte Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce mültecinin Sınıra akını sürüyor. Mültecilerin binlercesi sınır kapılarında yoğunlaşırken, birçok mülteci de Yunanistan’la Türkiye arasında sınır olan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Mültecilerin bir kısmı geçmeyi başarırken, bazıları ise sınırda bekleyişleri sürüyor. Farklı noktalardan girmeyi deneyen mülteciler, başarılı olamayınca, nehrin başka kıyılarına yönelerek karşı tarafa geçmeye çalışıyor.

Afganistanlı inşaat mühendisi sınırda mülteci
Sınırda bulunan mültecilerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden mülteciler Meriç Nehri kıyısına gelmeye devam ediyor. Sınırdan karşıya geçmek için gece saatlerinde şansını deneyen bir grup Afgan ise, Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahalesinden kaçarak, Türkiye’ye geri döndü. Dönen grubun içerisinde farklı bir insan hikayesi ortaya çıktı. İyi bir gelecek hayaliyle İran’da inşaat mühendisliğini tamamlayan Afganistanlı Ferhat isimli mülteci, mühendislik hayalini gerçekleştirmek Avrupa’ya geçmek için çabalıyor.

“Her şeyi sıfırlayıp buraya geldik, geriye gitme imkanımız yok”
Yunanistan sınırındaki köyleri gezerek sınırı aşmaya çalışan Afganistanlı Ferhat, “Türkiye sınırları açtı biz geleceğimiz için Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Ben İran’da inşaat mühendisliği okudum. Eğitimime devam etmek için şartlarım yoktu mecbur çalışmak zorunda kaldım. İzinsiz de çalıştım ama mecburdum. Ekmek kazanmak için bir yol bulmalıydım. Şimdi de buraya geldik, geriye gitmek imkanımız yok, her şeyi sıfır edip buraya geldik” dedi.

“Askerlerden kaçtık, bota bindik, arkamızdan ateş ettiler”
Sınırı geçtiklerini fakat ikinci bir asker birliği olduğu için tekrar geri kaçtıklarını ifade eden Ferhat, “Buradan birkaç gün Kapıkule’deydik, oradan birkaç gün gittik. Askerler gaz bombası attılar biz geri geldik. Dün akşamda biz Uzunköprü’den geçmek için oraya gittik. Akşam botla karşıya geçtik, ilk Yunanistan askerlerini geçtik. Ama ikinci asker daha koymuşlar. Bizi gördüler bizde mecbur geri geldik. Yakalamaya çalıştılar ama yakalayamadılar. Bota bindik, arkamızdan ateş ettiler. Hatta bu tarafa geldiğimiz zaman yapılan ateşten dolayı bot patlamıştı. Biz şimdi kuruduk, dün akşamdan bu yana yürüyoruz.

“Biz Avrupa’ya gitmeye bayılmıyoruz, ama onlar silah satarak mecbur ediyorlar”
Botları battıktan sonra yüzerek Meriç Nehrini geçip tekrar Türkiye’ye giriş yapan Afganistanlı Ferhat, “Mecbur devam edeceğiz. Biz Avrupa’ya gitmek için bayılmıyoruz. Ama onlar mecbur ediyorlar. Ülkeler silah gönderip, silah satıyorlar. Bizim orada hayatımıza karışıyorlar. Biz de mecburen o tarafa gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok” diye konuştu.

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