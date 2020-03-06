Akın akın geçişler sürüyor Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Edirne’de, mülteci hareketliliği devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasından Edirne’ye gelen mülteciler, Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a gidiyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizin ardından Türkiye’ye sığınan Suriye, Afganistan, İran, Pakistan, Somali, Sri Lanka ve daha birçok ülke uyruklu binlerce mülteci, Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne’ye akın etti.

Yaklaşık 5 bin mülteci grubunun PazarkuleKastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyişi sürerken, Yunanistan askerlerinin söz konusu mültecilere zaman zaman biber gazlı, ses bombalı sert müdahaleleri devam ediyor.

Öte yandan, Edirne’nin Yunanistan ile doğal sınırını oluşturan yaklaşık 200 kilometrelik Meriç Nehri hattı boyunca mültecilerin akın akın komşu ülkeye geçişleri sürüyor.

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