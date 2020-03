(Özel) Yunan güvenlik güçleri yakaladığı mültecileri zorla Türkiye’ye gönderdi Yunanistan güvenlik güçlerinden insanlık dışı muamele Mülteciler: "Bize su bile vermediler, pasaportlarımızı, paralarımızı, telefonlarımızı aldılar"

Yunanistan güvenlik güçlerinin yakalayıp zorla Türkiye’ye gönderdiği mülteciler, kendilerine insanlık dışı muameleler yapıldığını iddia ederek, ‘Su bile vermediler’, ‘pasaportlarımızı, paralarımızı, telefonlarımızı aldılar’ dedi.

Avrupa hayaliyle Meriç Nehri üzerinden sınırı geçen, aralarında çocukların da olduğu 137 mülteciyi yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, mültecileri zorla Türkiye’ye geri gönderdi. Uzunköprü Meriç Nehri kıyısından Yunanistan güvenlik güçler tarafından Türkiye tarafına geçirilen mültecileri, sınırda Türk askeri alarak, bölgedeki toplama alanlarına götürdü. Yunanistan’da susuz kalan mültecilerin, Meriç Nehri'nden geçerken su içmeleri dikkat çekti. Ayrıca, mültecilerin içinde en küçüğü iki aylık olmak üzere çocukların da olduğu görüldü.



“İki gündür oradayım su bile vermediler”

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri kıyısından gönderilen bir mülteci, “Yunanistanlılar paralarımızı, telefonlarımızı her şeyimizi aldı. Bize küfürler ettiler, bizden her şeyi aldılar, su, hiçbir şey vermediler. İki gündür oradayım, hiçbir şey vermiyorlar, herkesin karnı aç, su yok, yemek yok” dedi.



“Kur’anı Kerim’i yırtarak çöpe attılar”

Yunanistan’dan gönderilen başka bir mülteci ise, “Çok problem var. Her şeyi aldılar, Kur’anı Kerimi alıp yırtarak çöpe attı. Bizi ararken buldular, bu ne dediler, ondan sonra aldılar ve yırtıp çöpe attılar” diye konuştu.

