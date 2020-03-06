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Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı

DHA

Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı


Ali Can ZERAY-Buğra BENLİOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan´ın, şiddet uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisi görevine başladı. Özel harekatçılar, doğal sınır Meriç Nehri'nde, zodyak botlarla devriye gezmeye başladı.
Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Dün Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirilen tam donanımlı özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca tedbir alacağını açıkladı. Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık, tam donanımlı bin özel harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik. Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden tam donanımlı bin özel harekat polisi Edirne'ye geldi. Edirne'de toplanan özel harekat polisleri, bugünden itibaren sınırın oluşturan Meriç Nehri boyundaki görev yerlerini aldı. Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye görevi yürüten özel harekat polisleri, sınırın güvenliğini de sağlıyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Buğra BENLİOĞLU
2020-03-06 16:42:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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