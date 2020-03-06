Hurda kablo hırsızları tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın bodrum katından çaldıkları hurda kabloları 200 liraya sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Evinin bulunduğu apartmanın bodrum katına 4 çuval içinde koyduğu hurda kabloların çalındığını fark eden B.Ç., polise şikayetçi oldu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, şüphelilerin E.K. ve M.S. olduğunu belirledi. Yakalanan ikili polisteki ifadelerinde hurda kabloları, tanımadıkları birine 200 liraya sattıklarını söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve M.S., tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-03-06 18:37:56



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