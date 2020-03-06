Yunan askerinden sınırda bekleyen göçmenlere müdahale



Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti.

Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere akşam saatlerinde Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri ayrıca gaz bombası da kullandı. Atılan gazlardan göçmenler etkilenirken, bazıları nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle Türkiye tarafında kaçan göçmenler ile Yunan güvenlik güçleri arasında olaylar bir süre devam etti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Cemal YURTTAŞ

2020-03-06 18:51:59



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