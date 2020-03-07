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Yunan güvenlik güçlerinin, Pazarkule’deki mültecilere sert müdahalesi sürüyor Mültecileri gaz ve ses bombalarına karşı ağaçları siper ediyor

İHA

Yunan güvenlik güçlerinin, Pazarkule’deki mültecilere sert müdahalesi sürüyor Mültecileri gaz ve ses bombalarına karşı ağaçları siper ediyor

Mülteci akının devam ettiği Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısında karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalesi sürerken, bazı mülteciler karşı taraftan gelen gaz ve ses bombalarından korunmak için ağaçları siper ediyor.
Yunan güvenlik güçlerinin sabah erken saatlerde de sert müdahalesini sürdürdüğü sınır kapısında, bazı mülteciler kendilerine atılan gaz ve sis bombalarından ağaçların arkasına saklanarak korunmaya çalışıyor. Avrupa’ya gitme ümidiyle bekleyişini sürdüren mültecilerden bazıları ise karşı taraftan atılan gaz ve sis bombalarını alarak, tekrar Yunan güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye attığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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