Afganistanlı 11 yaşındaki Esma: Savaş içinde büyüdüm



Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye gelen Afgan ailenin kızı Esma Muhammedi (11), Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, "Kendi vatanımda savaş yaşadığım için buraya geldik. Ben küçükken Afganistan'da hep savaş vardı. Ben savaşın içinde büyüdüm. Orada bomba atılıyor, insanların çocukların önünde kafaları kesiliyordu" dedi.

Türkiye´nin göçmenleri durdurmama kararı sonrası farklı uyruklardan binlerce aile Edirne´ye geldi. Sınıra gelen Afgan ailenin kızı Esma Muhammedi, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Afganistan'da yaşanan savaştan çok etkilendiğini söyleyen Muhammedi, "Kendi vatanımda savaş yaşadığım için buraya geldik. Ben küçükken Afganistan'da hep savaş vardı. Ben savaşın içinde büyüdüm. Orada bomba atılıyor, insanların çocukların önünde kafaları kesiliyordu. Ben böyle bir yerde büyüdüm. Orada arkadaşlarımız, komşularımız var. Hatta orada savaş devam ediyor. Biz savaştan kurtulmak için geldik buraya. Hala rahat bir yaşam olmuyor yani. Sıcak bir ev, doğru düzgün bir yere gidemiyoruz. Soğuktan annem ve kardeşim hastalandı. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türkiye kötü bir yer, kötü bir ülke değil" diye konuştu.

'AVUKAT OLMAK İSTİYORUM'

Okuyup avukat olmak istediğini söyleyen Esma Muhammedi, "Bizim gibi insanların hakkını yememek için ben onları korumak istiyorum. Burada bir sürü çocuk var. Bazıları ölüyor, bazıları da hastalanıyor. Ben onların hakkını korumak istiyorum. Biz de insanız, bizim de hakkımız var. En büyük hayalim avukat veya ressam olmak. Avrupa'ya gideceğiz. Oradan da Almanya. Ben okumayı özledim. Ders çalışmayı özledim" dedi.

ONLARIN DA ÇOCUKLARI VAR

Yunanistan askerlerinin davranışlarına çok üzüldüğünü söyleyen Esma Muhammedi, "Yunan askerleri gaz bombası atıyorlar. Bilmiyorum, onlar çok kötü davranıyorlar. Bazıları üç kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmış diyorlar. Onların vicdanı yok, onlar da biraz acısın. Biz de insanız. Biz de çocuğuz, onların da çocuğu var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU

2020-03-07 13:38:19



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