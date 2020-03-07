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Saros'a yapılacak likit doğalgaz limanı için 'ÇED olumlu' kararına iptal

DHA

Saros'a yapılacak likit doğalgaz limanı için 'ÇED olumlu' kararına iptal


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na (FSRU), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iptal davasını kazandı.
Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili Keşan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Saros Dayanışma Gönülleri Komisyonu ve Trakya Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, Edirne İdare Mahkemesi'nin, Saros FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'ÇED olumlu' kararının iptaline oybirliğiyle karar verdiğini belirterek, "Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra, davalı idare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil BOTAŞ'ın usule dair itirazları haksız bulunmuş ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin mahkemece iptal kararı verilmiştir" dedi. Proje bölgesinin Ganos Fay Hattı´na yaklaşık 7,8 kilometrede mesafede yer aldığına dikkat çeken Kaçar, "Mahkemece, yıllık 10 milyar 220 milyon metreküp gaz transfer kapasitesi olan projenin deprem tehlikesi yüksek olan ve fay hattına bu ölçüde yakın olan bir alana kurulmasının tehlikeli ve riskli olduğu, davaya konu 'ÇED olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" diye konuştu.
'ALT ÖLÇEKLİ PLANLARA KARŞI DAVA AÇMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'
Saros Dayanışma Gönüllüleri Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban ise Danıştay 6'ncı Dairesi Başkanlığı'nın verdiği karara göre Saros Körfezi kıyılarının Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak planlandığından, kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Hukuka ve bilime olan inancımız umudumuz kırılmamıştır. Davamızda haklı olduğumuza dair bölge halkına verdiğimiz umutlar boşa çıkmamıştır. Bir kez daha haklı olmanın gururunu hep birlikte bu kararla yaşıyoruz. Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığımız ÇED iptal davamızı kazanmış bulunmaktayız. Bu davamız hakkında verilen karar büyük önem taşımaktadır. Ancak Saros FSRU Liman ve Boru Hattı için onaylanan 1/5000 ve 1/1000'lik alt ölçekli planlara yaptığımız itirazlara cevap verilmemiştir. Alt ölçekli planlara karşı dava açma süreci başlamıştır."DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-03-07 15:10:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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