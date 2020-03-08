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Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu

DHA

Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu


Elif YAVUZCemal YURTTAŞ/EDİRNE, (DHA)İRANLI Gazel Moteve (40), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü felçli eşi ve 12 yaşındaki oğlu ile Avrupa'ya gitmek için geldiği Edirne'de Yunanistan sınırında karşıladı. Yunanistan güvenlik güçlerinin şiddetine uğradığı Moteve, Avrupa'nın Kadınlar Günü'nde kendilerine hediye olarak gaz bombası gönderdiğini söyledi.
Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmen Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyişini sürdürüyor. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler, geceleri kurdukları çadırlarda barınıyor, yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışıyor. Zor şartlar altında bekleyen binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de sınırda karşıladı.
İran'da gazetecilik yaparken, 6 yıl önce ülkesindeki olumsuz şartlar nedeniyle kaçıp, Türkiye'ye gelen, felçli eşi ve 12 yaşındaki oğlu ile günlerdir Yunanistan sınırında bekleyen Gazel Moteve, sınırın açılacağını öğrenince, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. 
'KADINLAR GÜNÜ HEDİYESİ GAZ BOMBASI'
Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde eşi ve oğlu ile kurduğu çadırda günlerdir bekleyen Gazel Moteve, Kadınlar Günü'nü de Yunan asker ve polisinin şiddetini giderek arttırdığı bölgede karşıladı. Zaman zaman şarkılar söyleyen Moteve, Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz fişeklerini göstererek, "Avrupa bize Kadınlar Günü hediyesi olarak bu gaz fişeklerini göndermişler. Bize bunu layık görmüşler, Avrupa'ya teşekkür ederiz. Bu kadarı da çok ağır oldu. Yardım etmek yerine böyle bir hediye göndermişler. Kadınlar ve çocukları gönderdikleri hediyeler yüzünden burada nefes alamıyorlar" dedi.
Dünya Kadınlar Günü'nde, umuda yolculuğa çıktığı Yunanistan sınırında kadınlara da mesaj veren Moteve, "Kadınlar kendi kendilerini koruyacak. Birbirimizi koruyalım, düşünelim. Bir anne, bir çocuğunu daha güzel düşünebiliyor. O yüzen kadınlar birbirlerini düşünsün. Ben ve çocuğum burada nasıl yaşıyoruz, onu düşünsünler. Benim çocuğum aç mı onu düşünsünler, bu soğuktu ne yapıyoruz, onu düşünsünler" diye konuştu.
'SAVAŞ MEYDANI GİBİ YAPTILAR'
Soğuk havada çadırda hayatının en zor günlerini geçirdiğini anlatan Gazel Moteve, ""Herkesin Avrupa gideceğini öğrenince kaldığımız Uşak'tan yola çıkıp, geldik buraya. Ancak Avrupa bizi istemiyor. Biz zaten Yunanistan'dan geçmek istiyoruz. Yunanistan'da kalmak istemiyoruz ki, ama bunu anlatmak zor bu dünyada para konuşuyor.  Parayı düşündükleri için bizi düşünmüyorlar. Yunan askerleri gaz bombası atıyor. Burasını savaş meydana gibi yaptılar. Bu gaz bombası savaş meydanı içindir. Çocukları, kadınlar etkileniyor, nefes alamıyorlar. Gece tam 5 saat bu gaz bombasını attılar ve hiç kimseyi düşünmediler. Gaz bombası çadırımızın 23metre yanına düştü, eşim hasta çocuğum var" diye konuştu.
'ÇOCUĞUM GELECEĞİNİN BELLİ OLMASINI İSTİYOR'
Eşinin geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç geçirdiğini belirten Gazel Moteve, oğlunun da Avrupa'ya gitmek için okulunu bıraktığını söyledi. Moteve, "Biz de insanız, bizim de haklarımız var. Avrupa bizi istemiyor, ne yapacağız? Normal bir yaşantı istiyoruz herkesi gibi" dedi.
Yunan asker ve polislerinin kadın, çocuk, erkek ayırt etmeden gaz bombası ile saldırdığını söyleyen Moteve, "İnsanları öldürüyorlar, yaralıyorlar. Bunlara bu durumu kimse söylemiyor mu? Niye söylemiyorlar anlayamıyorum ben. Sınırda birkaç dakika durdum, bana da silah çekti Yunan askerleri. Suyla saldırdılar, düşüp yaralandım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ
2020-03-08 10:38:38

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