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Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor

DHA

Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor


Ali Can ZERAYBuğra BENLİOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen 5 bine yakın düzensiz göçmenin Avrupa ülkelerine gitmek için 10'uncu gününde bekleyişleri sürüyor. Bölgede kurdukları çadırlarda aileleriyle bekleyen göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını açmasını istiyor.
Avrupa ülkelerine gitmek için  Edirne'ye akın eden düzensiz göçmenlerden 5 bine yakını Edirne'den Yunanista'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bekleyişi sürüyor. Pazarkule bölgesinde aileleriyle bekleyen göçmenler, ormanlık alanda naylonlardan yaptıkları çadırlarında gecelerken, bazı aileler de ağaç gövdelerinde barınmaya çalışıyor. Geceleri ateş yakarak ısınan göçmenler, aynı ateşte yemek pişiriyor. Çocuklar yaşananlardan habersiz  bölgede oyunlar oynayarak zaman geçiriyorlar.
Göçmenlerin alanda en çok geçirdiği zaman ise yemek kuyrukları oluyor. Bazı göçmenler marketlerden yaptıkları alışverişler ile yemek hazırlarken, bazıları da yardım kuruluşlarının verdiği yemek kuyruklarında kadın ve erkekler olarak ayrı şekilde uzun kuyruklar oluşturuyor. Yunan tarafından sıkılan gazlar rüzgar ile birlikte etkili olurken, bu gazlardan en çok çocuk ve kadınlar etkileniyor.
HER YERDE GAZ BOMBASI KAPSÜLÜ VAR
Çadır bölgesinde en çok Afganistan, Suriye, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden gelen göçmenler bulunurken, alanda gaz bombası kapsülleri dikkat çekiyor. Yerde neredeyse adım başı bulunan kapsüller, çocukların oyuncakları olurken, büyükler de gaz bombalarını kameralara göstererek Yunan polisinin kendilerine verdiği zararı göstermeye çalışıyor. Yunan polisinin kendilerine sürekli gaz bombası attığını söyleyen Suriyeli Hüseyin Elhasan, "Yunan tarafından bize sürekli gaz bombası atıyorlar. Çocuk ve kadınların olduğu yere de atıyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımız öldü. Gazdan dolayı çok bayılanlar oluyor. Yani buradaki durumuz çok kötü. Kapının açılmasını ve buradan gitmeyi istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Buğra BENLİOĞLU
2020-03-08 18:33:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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